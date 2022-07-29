Буффон рад, что Дибала не перешел в «Интер»
Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Пауло Дибалы в «Рому».
«Пауло имел полное право выбора после того, как он стал свободным агентом. В течение нескольких недель он мог перейти в «Интер», «Рому» или «Наполи». Я надеялся, что он выберет один из двух последних вариантов.
Пауло нуждался в эмоциональном подъеме. Я был уверен, что только «Рома» и «Наполи» могли ему это обеспечить. Я написал ему, что рад видеть его в «Роме». По технике, он лучший в серии А наравне с Ди Марией», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.
«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.
Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером.
|И
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -