Буффон рад, что Дибала не перешел в «Интер»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Пауло Дибалы в «Рому».

«Пауло имел полное право выбора после того, как он стал свободным агентом. В течение нескольких недель он мог перейти в «Интер», «Рому» или «Наполи». Я надеялся, что он выберет один из двух последних вариантов.

Пауло нуждался в эмоциональном подъеме. Я был уверен, что только «Рома» и «Наполи» могли ему это обеспечить. Я написал ему, что рад видеть его в «Роме». По технике, он лучший в серии А наравне с Ди Марией», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.

Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером.