«Кальяри» дома проиграл «Торино»

«Кальряи» проиграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

В середине первого тайма Дуван Сапата вывел гостей вперед. На последних минутах тайма полузащитник Самуэле Риччи удвоил преимущество в туринской команде. Во второй половине хавбек хозяев Бенито Виола отыграл один мяч.

«Торино» набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кальяри» идет на 17-й строчке — 18 очков.