«Кальяри» дома проиграл «Торино»
«Кальряи» проиграл «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.
В середине первого тайма Дуван Сапата вывел гостей вперед. На последних минутах тайма полузащитник Самуэле Риччи удвоил преимущество в туринской команде. Во второй половине хавбек хозяев Бенито Виола отыграл один мяч.
«Торино» набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кальяри» идет на 17-й строчке — 18 очков.
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|49-10
|51
|
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|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
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|20
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|4
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|
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|
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|
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|
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|21
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|8
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|25
|
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|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
18
|Верона
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|Эмполи
|21
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38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|- : -
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|- : -
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
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