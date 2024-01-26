Камоцци считает, что худший этап Миранчука в «Аталанте» остался позади
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе. Команда показала довольно неплохие результаты на этом отрезке, в том числе благодаря действиями Миранчука. Думаю, его худший этап карьеры в «Аталанте» остался позади», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»
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Рома – Верона
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|
Удинезе – Милан
|2 : 3
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|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
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Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
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|1 : 2
|21.01
|22:45
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|
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