Камоцци считает, что худший этап Миранчука в «Аталанте» остался позади

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе. Команда показала довольно неплохие результаты на этом отрезке, в том числе благодаря действиями Миранчука. Думаю, его худший этап карьеры в «Аталанте» остался позади», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.