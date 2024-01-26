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Камоцци считает, что худший этап Миранчука в «Аталанте» остался позади

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе. Команда показала довольно неплохие результаты на этом отрезке, в том числе благодаря действиями Миранчука. Думаю, его худший этап карьеры в «Аталанте» остался позади», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
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 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
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