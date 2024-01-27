Миранчук выйдет в стартовом составе в матче «Аталанта» — «Удинезе»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав в домашнем матче с «Удинезе» в 22-м туре серии А.
«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Колашинац, Руджери, Хольм, Де Рон, Эдерсон, Миранчук, Де Кетеларе, Скамакка.
В этом сезоне Миранчук провел за бергамасков 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Начало — в 17.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
10
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|- : -
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|- : -
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
Новости