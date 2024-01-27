Миранчук выйдет в стартовом составе в матче «Аталанта» — «Удинезе»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав в домашнем матче с «Удинезе» в 22-м туре серии А.

«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Колашинац, Руджери, Хольм, Де Рон, Эдерсон, Миранчук, Де Кетеларе, Скамакка.

В этом сезоне Миранчук провел за бергамасков 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Начало — в 17.00 мск.