«Кальяри» вырвал победу у «Болоньи»

«Кальяри» переиграл «Болонью» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:1. Первая половина встречи обошлась без забитых мячей. Сразу после перерыва гости вышли вперед благодаря голу полузащитника Рикардо Орсолини. На 71-й минуте нападающий Леонардо Паволетти сравнял счет. На последних секундах Гастон Перейро забил победный мяч.

«Болонья» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри» идет на 18-м месте.