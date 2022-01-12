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«Кальяри» вырвал победу у «Болоньи»

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«Кальяри» переиграл «Болонью» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:1. Первая половина встречи обошлась без забитых мячей. Сразу после перерыва гости вышли вперед благодаря голу полузащитника Рикардо Орсолини. На 71-й минуте нападающий Леонардо Паволетти сравнял счет. На последних секундах Гастон Перейро забил победный мяч.

«Болонья» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри» идет на 18-м месте.

Италия. Серия А. 21-й тур
11 янв, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:1
Болонья
Голы
Орсолини, 54 (0:1), Паволетти, 71 (1:1), Перейро, 90+3 (2:1)
Кальяри
Краньо Белланова Альтаре Ликояннис (Далберт, 58 ) Карбони Ловато Марин Дейола (Перейро, 63 ) Грасси Жоау Педру Паволетти (Дзаппа, 80 )
Болонья
Скорупски Бинкс Бонифаци (Де Сильвестри, 66) Теат Дейкс Домингес (Виола, 90+3) Сориано Сванберг Орсолини (Фальчинелли, 89) Арнаутович Сков Ольсен
Предупреждения
Карбони 14, Альтаре 19, Дейола 57  -  Теат 15, Де Сильвестри 86
Судьи
Герсини

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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