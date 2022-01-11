«Милан» предлагает Тео Эрнандесу новый контракт с существенным повышением зарплаты

«Милан» готов поднять зарплату по новому контракту защитнику Тео Эрнандесу, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, клуб предлагает ему четыре миллиона евро в год. При выполнении определенных условий эта сумма может вырасти до пяти миллионов. Сейчас он зарабатывает 1,5 миллиона. В «Милане» все еще размышляют над длительностью контракта — до 2026 или 2027 года.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Милан» во всех турнирах. В его активе четыре гола и пять результативных передач.