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«Милан» предлагает Тео Эрнандесу новый контракт с существенным повышением зарплаты

19:27
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«Милан» готов поднять зарплату по новому контракту защитнику Тео Эрнандесу, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, клуб предлагает ему четыре миллиона евро в год. При выполнении определенных условий эта сумма может вырасти до пяти миллионов. Сейчас он зарабатывает 1,5 миллиона. В «Милане» все еще размышляют над длительностью контракта — до 2026 или 2027 года.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Милан» во всех турнирах. В его активе четыре гола и пять результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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