Источник: защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tuttosport. Официально эта информация пока не подтверждена.

23-летний турецкий футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Юве» во всех турнирах. В его активе одна голевая передача.