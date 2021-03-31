Источник: защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом
03:00
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tuttosport. Официально эта информация пока не подтверждена.
23-летний турецкий футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Юве» во всех турнирах. В его активе одна голевая передача.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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