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Источник: защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом

03:00
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tuttosport. Официально эта информация пока не подтверждена.

23-летний турецкий футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Юве» во всех турнирах. В его активе одна голевая передача.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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