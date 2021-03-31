Одноклубник Миранчука попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Ювентуса»

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний немец попал в сферу интересов «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Интера» и «Атлетико». Сообщается, что «Манчестер Сити» готов сделать предложение по игроку летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Гозенс провел 34 матча за «Аталанту», на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.