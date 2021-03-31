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Одноклубник Миранчука попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Ювентуса»

09:14
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Защитник «Аталанты» Робин Гозенс может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний немец попал в сферу интересов «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Интера» и «Атлетико». Сообщается, что «Манчестер Сити» готов сделать предложение по игроку летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Гозенс провел 34 матча за «Аталанту», на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168494/atleti-and-man-city-target-gosens

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