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Мертенс принял решение остаться в «Наполи»

23:01
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс принял решение касаемо места продолжения карьеры. 33-летний бельгиец подпишет новый контракт с неаполитанским клубом в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что при этом зимой Мертенс отказался от предложения «Челси».

В текущем сезоне на счету бельгийца 7 голов и 6 результативных передач в 18 матчах серии А.

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