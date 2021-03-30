Мертенс принял решение остаться в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс принял решение касаемо места продолжения карьеры. 33-летний бельгиец подпишет новый контракт с неаполитанским клубом в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что при этом зимой Мертенс отказался от предложения «Челси».

В текущем сезоне на счету бельгийца 7 голов и 6 результативных передач в 18 матчах серии А.