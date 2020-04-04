Источник: повторный тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус, сообщает Mundodeportivo.

Впервые инфекция у 26-летнего аргентинца была обнаружена 21 марта. В связи с этим ему пришлось вернуться на карантин.

— 21 марта мы сдали тест с моим парнем, и он дал положительный результат, три дня назад я прошла еще один тест, который который оказался отрицательным, но был и третий — с положительным результатом, — цитирует издание девушку футболиста. — У меня до сих пор коронавирус, но я не знаю, как это работает, и почему все время разные результаты.

По последним данным, на 4 апреля всего выявлен 1 159 515 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 62 376 человека, выздоровело — 237 436.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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