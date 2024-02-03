4 февраля в Милане «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Интер» — «Ювентус» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 22.40 мск 4 февраля. Игру покажут в телеэфире, на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Футбол 1» по подписке.

Следите за ключевыми событиями встречи «Интер» — «Ювентус» в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Интер» тренера Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице серии А с 54 очками после 21 игры. «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри набрал 53 балла и располагается на втором месте в чемпионате Италии после 22 матчей.

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