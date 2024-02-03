«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче серии А

«Милан» на выезде победил «Фрозиноне» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 3:2. Игра прошла на стадионе «Бенито Стирпе».

За гостей забили Оливье Жиру (17-я минута), Маттео Габбиа (72-я) и Лука Йович (81-я). У хозяев отличились Матиас Соуле (24-я) и Лука Маццителли (65-я).

«Милан» набрал 49 очков в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне» находится на 14-й строчке с 23 баллами.