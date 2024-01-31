«Интер»: расписание матчей в феврале

«Интер» проведет шесть матчей в феврале. Пять встреч пройдут в рамках чемпионата Италии по футболу, а еще одна состоится в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Интер» тренера Симоне Индзаги идет на первом месте в турнирной таблице серии А с 54 очками после 21 тура.

Игры чемпионата Италии и Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «Интера» в феврале 2024 года

4 февраля. 22.45. Серия А. «Интер» — «Ювентус»

10 февраля. 20.00. Серия А. «Рома» — «Интер»

16 февраля. 23.00. Серия А. «Интер» — «Салернитана»

20 февраля. 23.00. Лига чемпионов. Первый матч. «Интер» — «Атлетико»

25 февраля. 20.00. Серия А. «Лечче» — «Интер»

28 февраля. 22.45. Серия А. «Интер» — «Аталанта»

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