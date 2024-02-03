«Торино» отказал нескольким клубам в аренде Сазонова

Несколько клубов из серии А хотели арендовать защитника «Торино» Сабу Сазонова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Однако, по информации источника, «быки» не отпустили игрока. В «Торино» посчитали, что Сазонов необходим команде для второй части сезона, в том числе из-за травмы Алессандро Буонджорно и ухода Давида Зимы в «Славию».

Сазонов стал игроком «Торино» в августе 2023 года. Всего 22-летний футболист провел 6 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. В России защитник выступал за «Динамо» и «Зенит».

«Торино» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 31 очко за 21 тур.