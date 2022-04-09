«Интер» победил «Верону» и вышел на втрое место в серии А

«Интер» победил «Верону» на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб выиграл со счетом 2:0.

В первом тайме голами отметились полузащитник Николо Барелла и нападающий Эдин Джеко. Хорватский полузащитник Иван Перишич оформил ассистентский дубль.

«Интер» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Однако у «Милана» (67 очков) и «Наполи» (66 очков) есть игра в запасе.

«Верона осталась на девятом месте (45 баллов).