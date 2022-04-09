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Сегодня, 20:55

«Интер» победил «Верону» и вышел на втрое место в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» победил «Верону» на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб выиграл со счетом 2:0.

В первом тайме голами отметились полузащитник Николо Барелла и нападающий Эдин Джеко. Хорватский полузащитник Иван Перишич оформил ассистентский дубль.

«Интер» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Однако у «Милана» (67 очков) и «Наполи» (66 очков) есть игра в запасе.

«Верона осталась на девятом месте (45 баллов).

Италия. Серия А. 32-й тур
09 апр, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Верона
Голы
Барелла, 22 (1:0), Джеко, 30 (2:0)
Интер
Ханданович Дюмфрис де Врей (Д`Амброзио, 46) Димарко (Бастони, 66) Шкриньяр Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 84) Барелла (Видаль, 65) Брозович Джеко Перишич Корреа (Гозенс, 59)
Верона
Монтипо Фараони (Депаоли, 62) Казале Чеккерини (Шутало, 82) Гюнтер Лазович (Канчелльери, 82) Илич Бесса (Лазанья, 62) Тамез Капрари Симеоне
Предупреждения
Дюмфрис 84’, Брозович 90+1’  - 
Судьи
Маринелли (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

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1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Верона
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0
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«Эмполи» и «Специя» сыграли вничью
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
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Доменико Берарди

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Кельвен Амиан

Специя

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Тео Эрнандес

Милан

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