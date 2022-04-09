«Эмполи» и «Специя» сыграли вничью

«Эмполи» и «Специя» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Хозяева не побеждали в серии А с середины декабря — 15 игр подряд.

«Эмполи» набрал 34 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

«Специя» имеет в активе 33 балла и занимает 15-е место.