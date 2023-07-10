«Интер» ведет переговоры с Трубиным и Зоммером

«Интер» ведет переговоры с «Шахтером» по переходу вратаря Анатолия Трубина и с «Баварией» по трансферу Яна Зоммера, сообщает The Times.

По данным источника, «нерадзурри» оценивают 21-летнего украинца в 12 миллионов евро. За 34-летнего швейцарца итальянцы готовы отдать около 4 миллионов.

Трубин в прошлом сезоне сыграл в 38 матчах, в 14 из них отстояв на ноль. На счету Зоммера 36 матчей за «Баварию» и 12 из них на ноль.