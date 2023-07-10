Кокорин попал в состав «Фиорентины» на первый летний сбор
«Фиорентина» объявила состав команды на первый летний предсезонный сбор.
Команда будет заниматься на клубной базе, информация о товарищеских матчах станет известна позднее.
В список из 35 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин, который в прошлом сезоне выступал за кипрский «Арис» на правах аренды.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время он принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями.
В сезоне-2022/23 форвард стал чемпионом Кипра вместе с «Арисом». 32-летний россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.
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|И
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0-0
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3
|Интер
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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9
|Болонья
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Монца
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|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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