Кокорин попал в состав «Фиорентины» на первый летний сбор

«Фиорентина» объявила состав команды на первый летний предсезонный сбор.

Команда будет заниматься на клубной базе, информация о товарищеских матчах станет известна позднее.

В список из 35 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин, который в прошлом сезоне выступал за кипрский «Арис» на правах аренды.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время он принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2022/23 форвард стал чемпионом Кипра вместе с «Арисом». 32-летний россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.