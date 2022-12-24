«Интер» ведет переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Мусы
«Интер» ведет переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, сообщает Calciomercato.
По данным источника, команда серии А очень хочет заполучить 20-летнего футболиста, но цена «Валенсии» за игрока в 40 миллионов евро слишком высока для «Интера».
На ЧМ-2022 в Катаре Муса сыграл за сборную США 4 матча и не отметился результативными действиями.
В составе «Валенсии» полузащитник в текущем сезоне провел 11 матчей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Источник: Calciomercato
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|
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|9
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|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
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|15
|0
|7
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|
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
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|4.01
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Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
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|4.01
|16:30
|
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|4.01
|18:30
|
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|4.01
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Лечче – Лацио
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|4.01
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Кремонезе – Ювентус
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|20:30
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