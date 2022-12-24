«Интер» ведет переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Мусы

«Интер» ведет переговоры о подписании полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, сообщает Calciomercato.

По данным источника, команда серии А очень хочет заполучить 20-летнего футболиста, но цена «Валенсии» за игрока в 40 миллионов евро слишком высока для «Интера».

На ЧМ-2022 в Катаре Муса сыграл за сборную США 4 матча и не отметился результативными действиями.

В составе «Валенсии» полузащитник в текущем сезоне провел 11 матчей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.