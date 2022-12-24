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Сегодня, 20:38

«Рома» продолжает переговоры с Депаем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» не отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью со своим окружением будет настаивать на том, чтобы убедить голландца покинуть каталонский клуб уже в январе.

В ближайшее время Депай должен провести личную встречу с главным тренером «Барсы» Хави.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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 - : -
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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Интер

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Лацио

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Себастьяно Луперто

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Эмполи

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