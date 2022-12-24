«Наполи» и «Фиорентина» интересуются 19-летним форвардом «Чезены»

«Наполи» и «Фиорентина» интересуются форвардом «Чезены» Стивеном Шпенди, сообщает инсайдер Николо Скира.

19-летний албанец провел 13 матчей в серии с и забил 3 гола.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.