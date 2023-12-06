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Сегодня, 16:20

«Интер» сыграет с «Удинезе» в форме, посвященной «Трансформерам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форма «Интера».
Фото ФК «Интер»

«Интер» представил лимитированную домашнюю форму, посвященную саге «Трансформеры».

В субботнем матче чемпионата Италии против «Удинезе» команда Симеоне Индзаги выйдет на поле с логотипом фильма, который заменит рекламу Paramount+. Футболки нерадзурри будут выставлены на аукцион, а часть передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.

Также на «Сан-Сиро» будут присутствовать два трансформера, которые примут участие во встрече в качестве зрителей. С 8 декабря на платформе Paramount+ будет доступна последняя часть фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Матч «Интер» — «Удинезе» состоится в субботу, 9 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Неделя

Лаутаро Мартинес станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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36 тур
37 тур
38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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