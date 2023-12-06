Лаутаро Мартинес станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, по условиям нового соглашения 26-летний аргентинец будет получать 7 миллионов в год с учетом налоговых выплат. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера». Новый контракт будет рассчитано до 2028 года.

Мартинес выступает за «нерадзурри» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Его действующее соглашение с «Интером» подписано до 2026 года.