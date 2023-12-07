«Фиорентина» по пенальти обыграла «Парму»
«Фиорентина» выиграла у «Пармы» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
В середине первого тайма Адриан Бернабе Гарсия и Анж-Йоан Бонни забили у гостей. «Фиалкам» удалось отыграться только в конце встречи. Голами отметились Рикардо Соттиль и М'Бала Нзола.
В дополнительное время забитых мячей не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.
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|29
|
4
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|14
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|3
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|27-16
|24
|
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|14
|7
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
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|Удинезе
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|1
|9
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|
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|Эмполи
|14
|3
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|
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|14
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|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|- : -
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
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|
Салернитана – Болонья
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|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
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|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
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|1
|3
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