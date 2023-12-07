«Фиорентина» по пенальти обыграла «Парму»

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«Фиорентина» выиграла у «Пармы» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В середине первого тайма Адриан Бернабе Гарсия и Анж-Йоан Бонни забили у гостей. «Фиалкам» удалось отыграться только в конце встречи. Голами отметились Рикардо Соттиль и М'Бала Нзола.

В дополнительное время забитых мячей не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.