«Интер» обыграл «Рому» и вернулся на первое место в серии А

«Интер» на своем поле обыграл «Рому» в матче 10-го тура серии А — 1:0.

Победу хозяевам принес гол нападающего Маркуса Тюрама на 81-й минуте встречи.

После этой игры «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. «Рома» с 14 очками идет на 8-й позиции. Команда прервала серию из пяти побед подряд во всех турнирах.

4 ноября черно-синие на выезде сыграют против «Аталанты». Клуб из Рима на следующий день дома встретится с «Лечче».