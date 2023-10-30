«Наполи» сыграл вничью с «Миланом», уступая со счетом 0:2

«Наполи» в матче 10-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2.

На дубль Оливье Жиру хозяева ответили точными ударами Маттео Политано и Джакомо Распадори. Неаполитанцы уступали со счетом 0:2 до 50-й минуты. На 89-й минуте защитник хозяев Натан получил красную карточку.

После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Милан» с 22 очками — на третьей строчке.