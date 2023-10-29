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Сегодня, 21:15

«Наполи» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А

«Наполи» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Стефано Пиоли, главный тренер ФК «Милан».
Фото Getty Images

«Наполи» сыграет с «Миланом» в матче 10-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Наполи» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Команда из Неаполя занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 17 очками. Красно-черные набрали 21 балл и располагаются на третье строчке.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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«Монца» сыграла вничью с «Удинезе» в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
2
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
3
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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38 тур
27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 1 : 1
28.10 19:00
Лечче – Торино
 0 : 1
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 4 : 3
29.10 17:00
Монца – Удинезе
 1 : 1
29.10 20:00
Интер – Рома
 - : -
29.10 22:45
Наполи – Милан
 - : -
30.10 20:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
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