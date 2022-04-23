«Интер» — «Рома»: видеообзор матча 34-го тура серии А

«Интер» нанес поражение «Роме» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Дензел Дюмфрис, Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес. У гостей единственный мяч забил Генрих Мхитарян.

«Интер», набравший 72 очка, вышел на первое место в турнирной таблице. «Рома» с 58 очками располагается на пятой строчке.