Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал матч 24-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:3).

«Интер» есть «Интер», это лучшая команда серии А с отличными футболистами. В их составе играют «звери», в хорошем смысле этого слова.

Сегодня мы играли с прицелом на атаку. Мы не забили больше лишь потому, что «Интер» очень хорош. Я не могу сказать, что разочарован своей командой. Если бы мы играли против кого-то из середины таблицы, то непременно победили бы», — цитирует Моуринью DAZN.

После третьего гола «Интера» болельщики «нерадзурри» стали скандировать имя Моуринью. Португальский специалист поаплодировал фанатам в ответ.

«Я люблю «Интер», а «Интер» любит меня. Но я хочу выигрывать в каждом матче. Теперь я могу сказать, что «Интер» станет чемпионом, поскольку мы уже сыграли с ним, с «Миланом» и с «Наполи», — сказал он.

В турнирной таблице серии А «Интер» набрал 72 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. «Рома» осталась на пятом месте, имея 58 очков после 34 матчей.