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Сегодня, 09:50

Чемпионат Италии: «Интер» — «Рома», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 34-го тура

«Интер» сыграет против «Ромы», а «Лацио» примет «Милан» в 34-м туре серии А
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Интер» сыграет против «Ромы» в 34-м туре серии А.
Фото Global Look Press
34-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Аталанта
Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Специя
Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома
Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Сампдория
Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 13:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Фиорентина
Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан
Италия. Серия А. 34-й тур
25 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Ювентус

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
4 тур
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7 тур
8 тур
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10 тур
11 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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