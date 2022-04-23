Чемпионат Италии: «Интер» — «Рома», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 34-го тура
«Интер» сыграет против «Ромы», а «Лацио» примет «Милан» в 34-м туре серии А
34-й тур чемпионата Италии по футболу.
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|
7
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|32
|14
|9
|9
|54-38
|51
|
9
|Верона
|33
|13
|9
|11
|58-50
|48
|
10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
12
|Удинезе
|32
|9
|12
|11
|47-50
|39
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|32
|5
|7
|20
|26-69
|21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|23.04
|16:00
|
Торино – Специя
|- : -
|23.04
|19:00
|
Интер – Рома
|- : -
|23.04
|21:45
|
Верона – Сампдория
|- : -
|24.04
|13:30
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|24.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|16:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|24.04
|19:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|25.04
|21:45
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
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