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«Интер» отменил пресс-конференцию Конте. Тренер считает, что журналисты его оскорбляли

16:31
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Запланированная пресс-конференция главного тренера «Интера» Антонио Конте перед матчем 16-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» была отменена. Причем это было сделано, когда в пресс-центре уже собрались журналисты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В заявлении «Интера» говорится, что предыдущий выпуск газеты Corriere dello Sport был посвящен вылету миланского клуба из Лиги чемпионов. Текст носил оскорбительный характер в отношении Конте.

«Интер» набрал 7 очков в Лиге чемпионов и занял 3-е место в группе F.

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