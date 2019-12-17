Прядкин не считает трагедией непопадание российских клубов в евровесну

Президент РПЛ Сергей Прядкин оценил выступление российских клубов в еврокубках. Представители российской премьер-лиги не пробились в весеннюю стадию Лиги чемпионов или Лиги Европы.

— Не катастрофа, но не очень приятно, — цитируют Прядкина «РИА Новости». — Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов. Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал, даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр