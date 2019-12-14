Врач «Баварии: «Коману повезло»

Врач «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт считает, что вингеру команды Кингсли Коману повезло, так как он избежал серьезной травмы в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). Француз пропустит матчи против «Вердера», «Фрайбурга» и «Вольфсбурга», но будет готов 4 января начать в Дохе подготовку ко второй части сезона.

— Конечно, все мы поначалу были шокированы. Но Кингсли очень повезло, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера-Вольфарта. — По результатам обследования мы можем утверждать, что он пропустит только три матча, и в январе в Дохе сможет вместе с командой начать готовиться ко второму кругу.

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