Юрий Жирков: «Бенфике» проиграли из-за своих ошибок»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков на вручении премии «Джентльмен года» рассказал о неудаче в Лиге чемпионов и высказал мнение о санкциях ВАДА.

- В чемпионате дела идут хорошо, а вот в Лиге чемпионов... плохо, — сказал Жирков. — Не то что плохо, были и хорошие матчи. Группа была равная, немного не повезло.

— Многие считают, что «Зенит» расслабился в перерыве, зная, что в параллельном матче «Лейпциг» ведет в счете.

— Я не летал на матч, но не думаю, что в таких матчах можно расслабиться. Просто игры дома и на выезде сильно отличаются, тем более против такого сильного и техничного соперника. Пошли ошибки, не повезло с рукой у Дугласа Сантоса. Можно сказать, проиграли из-за своих же ошибок.

— Как ваше самочувствие? Когда вернетесь к тренировкам?

— Уже все в порядке. К началу сборов буду готов.

— Что скажете о жеребьевке Евро?

— Ну, она уже была почти известна. Но Финляндия была предпочтительнее, у Уэльса звезд больше. С финнами же можно играть.

— Снова в соперниках Бельгия. Это плюс?

— Надеюсь, что в третий раз получится удачнее. Но соперник очень серьезный.

— Много говорится о серьезных задачах на Евро, чуть ли не выиграть турнир. Это давит?

— Гус Хиддинк, помню, всегда говорил, что нужно не только выйти из группы, но и в полуфинал или финал. Это правда меняет сознание, что-то в голове переворачивается. Так что будем стараться.

— Есть вероятность, что из-за санкций ВАДА в отборе к ЧМ будем играть под нейтральным флагом. Что вы об этом думаете?

— Пока сложно что-то говорить. И вообще, на чемпионат мира нужно еще выйти. Но для спортсмена играть под нейтральным флагом всегда тяжело. (Дмитрий Гирин)

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