Холанн вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов. В нее вошли сразу три представителя французского «ПСЖ», сообщает Twitter УЕФА.

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);

Защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Николас Тальяфико («Аякс»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хаким Зиех («Аякс»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Нападающие: Эрлинг Холанн («Зальцбург»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»).

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