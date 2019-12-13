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Холанн вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

18:53
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УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов. В нее вошли сразу три представителя французского «ПСЖ», сообщает Twitter УЕФА.

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);

Защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Николас Тальяфико («Аякс»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хаким Зиех («Аякс»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Нападающие: Эрлинг Холанн («Зальцбург»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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