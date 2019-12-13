Холанн вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
18:53
УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов. В нее вошли сразу три представителя французского «ПСЖ», сообщает Twitter УЕФА.
Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);
Защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Николас Тальяфико («Аякс»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хаким Зиех («Аякс»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);
Нападающие: Эрлинг Холанн («Зальцбург»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»).
? Лучшие из лучших! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 13, 2019
Команда группового этапа #ЛигаЧемпионов! ? pic.twitter.com/lhVLdJfC84
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