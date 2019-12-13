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Гол Ольмо в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим на прошедшей неделе в Лиге чемпионов

17:39
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Гол форварда загребского «Динамо» Даниэля Ольмо в ворота «Манчестер Сити» (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов признан лучшим на этой неделе.

21-летний испанец забил единственный для своей команды мяч на 10-й минуте встрече и открыл счет в матче, однако впоследствии «Динамо» пропустило три гола и проиграло.

Динамо З — Манчестер Сити

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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