Гол Ольмо в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим на прошедшей неделе в Лиге чемпионов

Гол форварда загребского «Динамо» Даниэля Ольмо в ворота «Манчестер Сити» (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов признан лучшим на этой неделе.

21-летний испанец забил единственный для своей команды мяч на 10-й минуте встрече и открыл счет в матче, однако впоследствии «Динамо» пропустило три гола и проиграло.

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