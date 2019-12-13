Гол Ольмо в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим на прошедшей неделе в Лиге чемпионов
17:39
Гол форварда загребского «Динамо» Даниэля Ольмо в ворота «Манчестер Сити» (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов признан лучшим на этой неделе.
21-летний испанец забил единственный для своей команды мяч на 10-й минуте встрече и открыл счет в матче, однако впоследствии «Динамо» пропустило три гола и проиграло.
?? ГОЛ НЕДЕЛИ ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 13, 2019
Дани Ольмо («Динамо» Зг) ? «Манчестер Сити»#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mD0VVxrY62
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