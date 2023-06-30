«Интер» объявил об уходе Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр покинул команду, сообщает пресс-служба миланцев.

30 июня у 28-летнего словака истек контракт с «нерадзурри». Ранее он заявлял, что продолжит карьеру в «ПСЖ».

Шкриньяр выступал за «Интер» с 2017 года. Он провел за миланский клуб 246 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.