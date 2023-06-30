Барелла планирует остаться в «Интере», несмотря на интерес клубов АПЛ

По информации источника, 26-летний итальянец задумывается о том, чтобы остаться в «Интере», чтобы стать легендой клуба.

Ранее сообщалось, что на Бареллу претендуют «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Барелла провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач.