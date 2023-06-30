Спортивный директор «Наполи» перейдет на работу в «Ювентус»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли займет аналогичную должность в «Ювентусе», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист уже договорился о расторжении контракта с неаполитанцами.

Джунтоли работал в «Наполи» с 2015 года. До этого он был спортивным директором «Специи» и «Карпи».

В прошедшем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. «Ювентус» финишировал на седьмой строчке.