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Сегодня, 02:55

Шкриньяр объявил о переходе в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Милан Шкриньяр.
Фото AFP

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр перед матчем за сборную Словакии против Исландии рассказал, что продолжит карьеру в «ПСЖ». 1 июля у него закончится контракт с миланским клубом.

«Сейчас я чувствую себя уже хорошо, но без матчей нельзя найти свой игровой ритм. Если тренер захочет меня выпустить, я помогу команде, потому что я готов и полон решимости. Посмотрим, что будет в Париже, в «ПСЖ», но главное — чувствовать себя хорошо», — цитирует L'Equipe Шкриньяра.

Состояние здоровья защитника, прооперированного в середине апреля, беспокоит руководителей парижского клуба.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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