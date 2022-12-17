«Интер» и «Бавария» претендуют на Тюрама

«Интер» и «Бавария» проявляют интерес к нападающему менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

Контракт 25-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Тюрам не собирается его продлевать.

Интерес к нападающему проявляют также «Ньюкасл» и «Атлетико».

В этом сезоне форвард забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.