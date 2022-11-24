Маркус Тюрам может стать игроком «Ньюкасла»

Нападающий «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам может стать игроком «Ньюкасла» этой зимой, сообщает BBC Radio Newcastle.

По данным источника, руководство английского клуба готово заплатить за игрока 10 миллионов фунтов.

Контракт 25-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 7 очков.