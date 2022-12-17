Гатуззо: «Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал новость о смерти сербского специалиста Синиши Михайловича.

«Я с гордостью могу сказать, что Синиша Михайлович был моим другом. Нас объединяло огромное взаимное уважение, хотя мы никогда не были партнерами по команде. Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Валенсии».

О смерти 53-летнего Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.