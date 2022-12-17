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Сегодня, 00:34

«Наполи» договорился о трансфере защитника «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» договорился о трансфере защитника «Сампдории» Бартоша Берешиньски, сообщает журналист Николо Скира.

Неаполитанский клуб возьмет игрока зимой в аренду с опцией выкупа летом. В обратном направлении проследует защитник Алессандро Дзаноли.

30-летний Берешиньски в нынешнем сезоне провел 14 матчей в серии А. Также в составе сборной Польши он выступал на ЧМ-2022 и сыграл 4 матча.

22-летний Дзаноли выходил на замену в 1 матче чемпионата Италии и в 2 играх Лиги чемпионов.

ФК Наполи
ФК Сампдория
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
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Сассуоло – Сампдория
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
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Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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Фиорентина – Монца
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