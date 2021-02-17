Инсайдер Ди Марцио назвал стоимость Шомуродова и лучшие варианты для продолжения карьеры

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио 17 февраля в интервью на YouTube-канале Nobel рассказал о трансферной стоимости нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова и лучших вариантах для продолжения карьеры форварда.

«Сколько сейчас стоит Шомуродов? 15 миллионов евро! Именно столько «Дженоа» хотел за него зимой. Буквально за несколько месяцев цена выросла почти вдвое. В Италии так принято: если клубы видят хорошего футболиста, то они готовы отдать за него и 20, и 30 миллионов евро. Где окажется Шомуродов? Мне кажется, в таком клубе как дортмундская «Боруссия» или «Севилья», где любят работать с молодежью», — заявил Ди Марцио.

В летнее трансферное окно-2020 Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» приблизительно за 9 миллионов евро.

25-летний форвард из Узбекистана в текущем розыгрыше серии А провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу