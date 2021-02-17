Агент Шомуродова подтвердил интерес к форварду со стороны «Ювентуса»

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, 17 февраля в интервью на YouTube-канале Nobel рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Ювентуса».

«Официального предложения «Ювентуса» по Шомуродову не было. Были лишь звонки и общение, в том числе, с нами. Я не хочу останавливаться на сделках, которые не состоялись. Какими большими они ни были бы. Одно скажу сразу: большой клуб от Элдора не уйдет», — заявил агент.

8 января 2021 года итальянский портал Tuttosport сообщил, что туринский клуб хочет арендовать Шомуродова до конца нынешнего сезона.

25-летний форвард из Узбекистана в текущем розыгрыше серии А провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

В летнее трансферное окно-2020 Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 9 миллионов евро.