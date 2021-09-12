Индзаги считает, что «Интер» мог победить в матче с «Сампдорией»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:2).
«Есть сожаления, потому что это игра, в которой мы должны были выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но затем ошибалась в простых моментах.
Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.
Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника", — приводит слова Индзаги Football Italia.
После трех туров «Интер» набрал семь очков и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/inzaghi-and-inter-have-sampdoria-regrets/
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