Индзаги считает, что «Интер» мог победить в матче с «Сампдорией»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:2).

«Есть сожаления, потому что это игра, в которой мы должны были выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но затем ошибалась в простых моментах.

Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.

Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника", — приводит слова Индзаги Football Italia.

После трех туров «Интер» набрал семь очков и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.