Кьеллини назвал нового лидера «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал нового лидера команды после ухода Криштиану Роналду.

«Когда за вас играет футболист мирового уровня, такой, как Криштиану, команде нельзя не работать на него. И мы должны быть признательны Роналду за все, что он сделал за эти годы в «Юве». Но теперь мы идем дальше.

Это будет команда Дибалы. Из-за присутствия Роналду его результативность снизилась, но он ключевой футболист нашей команды, и это понятно всем», — цитирует игрока Football Italia.

В минувшем сезоне Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.