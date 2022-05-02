Индзаги рассказал о настрое «Интера» на последние матчи серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал чемпионскую гонку с «Миланом» в серии А.

«В этом сезоне мы провели 50 официальных матчей, в том числе 7 за последние 22 дня, но мы в хорошей форме и будем продолжать верить [в скудетто] до конца. Все еще возможно, на кону 9 очков», — цитирует Индзаги Football Italia.