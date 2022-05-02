Брозович уговаривает Перишича продлить контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович хочет, чтобы соотечественник Иван Перишич остался в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, между сторонами ведутся переговоры о продлении контракта Перишича с «Интером» до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро в год. Сам хорват хочет остаться с миланском клубе. Брозович также настаивает на этом.

В составе «Интера» футболиста играет с 2015 года. В этом сезоне он провел 32 матча в серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Его контракт с клубом истекает этим летом.