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Сегодня, 07:23

Брозович уговаривает Перишича продлить контракт с «Интером»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович хочет, чтобы соотечественник Иван Перишич остался в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, между сторонами ведутся переговоры о продлении контракта Перишича с «Интером» до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро в год. Сам хорват хочет остаться с миланском клубе. Брозович также настаивает на этом.

В составе «Интера» футболиста играет с 2015 года. В этом сезоне он провел 32 матча в серии А, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Его контракт с клубом истекает этим летом.

Иван Перишич
Марсело Брозович
ФК Интер (Интернационале)
0
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
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 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
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 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
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 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
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 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
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Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

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 26 1 10
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 29 1 7
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